لبنان يتقدّم بشكوى ضدّ "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة

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بعثة لبنان في الأمم المتحدة تقدّمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن إحتجاجاً على القصف الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان.

وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها إلى مجلس الأمن "إسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد في الجنوب".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعاً، اليوم، مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لمتابعة البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الاراضي اللبنانية.

وأعلن الوزير بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً.