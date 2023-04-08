استئناف العمل في هيئة إدارة السير الثلثاء المقبل

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تنفيذاً للخطة الموضوعة للعودة تدريجًا لسير العمل بصورة طبيعية في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وبعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات إستئناف العمل يوم الثلاثاء 11-4-2023، في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، على أن يكون العمل بمعدل ثلاثة أيّام في الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وفقًا لما يلي:



- نهار الثلاثاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل للمرة الأولى (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (0 - 1 - 2 - 3).

- نهار الأربعاء لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل للمرة الأولى (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (4 - 5 - 6).

- نهار الخميس لتسجيل السيارات المستوردة التي تسجّل للمرة الأولى (بموجب شهادة جمركية) والتي تنتهي أرقام هياكلها (7 - 8 - 9).