سلام: ناقوس الخطر يدقّ آخر دقاته!

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غرّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "الى متى التمادي بعدم تحمل المسؤولية الوطنية بإنقاذ لبنان، الاستحقاقات الدستورية وحماية مؤسسات ألدولة تتفاقم، والمخاطر والازمات تتوالى بوتيرة سريعة وصولاً الى تهديد الحرب الذي تدق مزاميره جنوبنا".



وأضاف، "حذار الوصول الى نقطة اللا عودة والمغامرة بما تبقى من الوطن. استفيقوا من غيبوبتكم واستهتاركم. ناقوس الخطر يدق آخر دقاته. حمى الله لبنان".



