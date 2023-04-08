المطران رحمة: الشراكة المسيحية الإسلامية ستنتصر حكما ولبنان لكل أبنائه

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وجه راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة رسالة عيد الفصح إلى اللبنانيين، فقال: "أمام حقيقة القيامة وعظمتها، أريد أن أقول لقيافا وحنانيا، لهيرودس وبيلاطس، لنيرون ويهوذا هذا الزمن في لبنان والعالم، توبوا للرب وارجعوا لنفوسكم، وخلصوا الناس من آلامكم وفساد إدارتكم، لأن القيامة حصلت حقا، والثواب والعقاب سيحدث حتما، والشراكة المسيحية - الإسلامية في لبنان ستنتصر حكما، ولبنان غدا سيكون لكل أبنائه حصرا، والمسيح قام، حقا قام، والرجاء الصالح لبني البشر. ينعاد عليكم، وربنا يخلص لبنان، آمين".