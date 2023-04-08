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أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قرارين قضيا بإقفال ووضع الأختام على مكبرات الصوت ومعدات الموسيقى العائدة لمؤسستين سياحيتين في مدينة بيروت، أحدهما بصورة دائمة نظراً لتكرار المخالفات، وجاء في القرار 353/ب ما يلي:

"المادة الأولى: يُعاد إقفال ووضع الأختام بصورة دائمة على كافة معدات الموسـيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة السياحية " Under Ground " الكائنة في شارع أرمينيا – محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهاز يصدر عنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختم تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهى نهائياً.

و جاء في القرار 354/ب ما يلي :

المادة الأولى: تُقفل وتوضع الأختام على كافة معدات الموسـيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة السياحية "Tequila" الكائنة في شارع أرمينيا،محلة مار مخايل ويُمنع تشغيل أي جهاز يصدرعنه موسيقى طوال فترة وضع الأختام.

المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الختم تحـت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 368 من قانون العقوبات وإقفال الملهى نهائياً".

وكلّف المحافظ عبود مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ هذين القرارين.

القراران مرفقين مع الخبر.