اجتماع بين ميقاتي و بو حبيب...متابعة لموضوع صواريخ الجنوب

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عقد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم، لمتابعة البحث في الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي اطلقت من الاراضي اللبنانية. وشارك في الاجتماع مدير مكتب الوزير السفير وليد حيدر.

وأعلن الوزير بو حبيب أنه تقرر توجيه رسالة شكوى الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة.

وتتضمن الرسالة تأكيد التزام لبنان القرار الدولي 1701 . كما تشجب الرسالة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جوا وبرا وبحرا.