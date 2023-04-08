مولوي رداً على إزالة التعديات في الجنوب: لا مجال إلا بتطبيق القانون وسيصار إلى فتح تحقيق

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أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال #بسام مولوي، رداً على إزالة التعديات على أملاك الدولة في بعض مناطق #الجنوب، أنه "لا مجال إلا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة".



وقال في بيانٍ: "بناءً لعديد من الشكاوى التي وردت إلى وزارة الداخلية والبلديات حول تفاقم التعديات على أملاك الدولة وخصوصاً في بعض مناطق جنوب لبنان وبعد طرح القضية على اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير، وبناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، توجهت قوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعملت على إزالة عدد من التعديات وتوقيف مخالفين".



وأكد الوزير مولوي في هذا الإطار، أن "لا مجال إلا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة"، مشيراً إلى أنه "سيصار إلى فتح تحقيق ومحاسبة جميع المخالفين والمقصرين".