لمناسبة ذكرى 13 نيسان...دعوة من لجنة الشباب والرياضة للمشاركة في مباراة كرة قدم

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تتشرف لجنة الشباب والرياضة النيابيّة بدعوتكم للمشاركة في مباراة لكرة القدم، تقيمها يوم الاربعاء المقبل (12 نيسان 2023)، عشيّة 13 نيسان الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب "فؤاد شهاب" البلدي في جونيه.

يهدف هذا الحدث الى تذكير اللبنانيين بأن الحروب لا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، ولتتحول هذه الذكرى من ذكرى حرب أليمة عانى منها كل اللبنانيين، الى ذكرى سلام وروح رياضية وثقافة ورسالة وحدة وطنية تظهر من خلال الصورة الجامعة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم و توجهاتهم.

سيشارك أيضا في هذا الحدث لاعبون من "الدفاع المدني" لما لهذه المؤسسة من محبة خاصة لدى كل اللبنانيين لما تقوم به من مهام على مساحة الوطن بتفانٍ كامل.



ملاحظة : المباراة ستكون على مساحة ملعب "ميني فوتبول" وستستغرق ٣٠ دقيقة مقسّمة الى شوطين.

وسيتم تبديلات على مستوى اللاعبين لتمكين الزملاء النواب من المشاركة في المباراة.