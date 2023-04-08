واشنطن تؤكد ان استخدام لبنان منصة للصواريخ قد يزيد احتمال توسّع النزاع

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عبّرت واشنطن عن تأييدها حقّ إسرائيل في الدّفاع عن النفس، إثر هجومَين منفصلين في تلّ أبيب والضفّة الغربيّة وإطلاق صواريخ من لبنان دفع الدولة العبريّة إلى شنّ غارات.

ورأى المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل في بيان أنّ “استهداف مدنيّين أبرياء، من أيّ جنسيّة كانوا، هو أمر غير مقبول”، مؤكدا أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها”.

وفي ما يتعلّق بالصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّتها الدولة العبريّة على الجنوب اللبناني ردًّا منها على تلك الصواريخ.

وقال متحدّث ثانٍ باسم الخارجيّة الأميركيّة: “نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس”.

واعتبر أن “استخدام لبنان نقطة انطلاقٍ لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال توسّع النزاع”.