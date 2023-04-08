واشنطن تحمّل حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ (الشرق الاوسط)

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لم تأخذ السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا بالمعلومات التي تبلّغتها من الحكومة اللبنانية بأنه لا علاقة لحزب الله بإطلاق الصواريخ بتجاه أراضي فلسطين المحتلة، متذرّعة، كما علمت "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية غربية، بأن الكمّ الكبير من الصواريخ الذي أُطلق في غضون دقائق، والذي يُعد الأوسع منذ سنين طويلة يفوق قدرات حركة حماس.

فواشنطن، حسب ما أبلغته السفيرة الأميركية إلى من يعنيهم الأمر على رأس المسؤولية في الحكومة اللبنانية، تحمّل حزب الله مسؤولية مباشرة حيال التحضير لإطلاق الصواريخ، التي تزامنت مع وجود رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت إسماعيل هنيّة، لأنه لا قدرة لديها لإطلاق الصواريخ من دون تغطية كاملة من الحزب.