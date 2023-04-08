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النهار

تداعيات شديدة القتامة عقب عاصفة الاستباحة: انكشاف مخز للحكومة… وأي “ضمانات” رئاسية؟

على وقع التوترات في “الأقصى”… اسرائيل في مرمى الصواريخ و”الذئاب المنفردة

الراي الكويتية

-لبنان: شكوى إلى مجلس الأمن احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي

-إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإدانة لبنان وحماس بعد إطلاق صواريخ

-الغانم يدعو إلى تعزيز آليات التضامن مع الفلسطينيين لدعم صمودهم

-الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اجتازت الحدود من جنوب لبنان

-«حزب الله»: المقاومة «يقظة» بعد تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الأنباء الكويتية

-لبنان يردّ بتقديم شكوى مباشرة أمام مجلس الأمن

-عودة الهدوء الحذر إلى الجنوب بعد جولة القصف المتبادلة والغارات وتحذيرات من إقامة «حماس لاند» ودعوات لترحيل هنية عن لبنان

-النائب افرام يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: أنا رجل اقتصاد وهدفي إعادة بناء مؤسسات الدولة

الشرق الأوسط

–الحكومة اللبنانية تعالج تطورات الحدود دبلوماسياً والجيش أمنياً

-لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب