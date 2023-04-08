النهار
تداعيات شديدة القتامة عقب عاصفة الاستباحة: انكشاف مخز للحكومة… وأي “ضمانات” رئاسية؟
على وقع التوترات في “الأقصى”… اسرائيل في مرمى الصواريخ و”الذئاب المنفردة
الراي الكويتية
-لبنان: شكوى إلى مجلس الأمن احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي
-إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإدانة لبنان وحماس بعد إطلاق صواريخ
-الغانم يدعو إلى تعزيز آليات التضامن مع الفلسطينيين لدعم صمودهم
-الجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة اجتازت الحدود من جنوب لبنان
-«حزب الله»: المقاومة «يقظة» بعد تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الأنباء الكويتية
-لبنان يردّ بتقديم شكوى مباشرة أمام مجلس الأمن
-عودة الهدوء الحذر إلى الجنوب بعد جولة القصف المتبادلة والغارات وتحذيرات من إقامة «حماس لاند» ودعوات لترحيل هنية عن لبنان
-النائب افرام يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: أنا رجل اقتصاد وهدفي إعادة بناء مؤسسات الدولة
الشرق الأوسط
–الحكومة اللبنانية تعالج تطورات الحدود دبلوماسياً والجيش أمنياً
-لبنان يتخوّف من «حماس لاند» جديدة في الجنوب