حمدان: المجد والخلود للشهداء، شدّوا الرحال إلى فلسطين.

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

إنهم كل فلسطين الحرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، ومن مهدها إلى قيامتها ..

إنهم كل فلسطين من جليلها إلى نقبها، ومن نهرها إلى بحرها، علمهم وحدوه بالدم الطاهر للشهداء الأبرار وفرضوا انقلاب المشهد ..

قادة العدو الاسرائيلي مجرمي الحرب يكثرون من اللغط والبيانات وضياع الأفق المنظور..

وانتم اصمتوا، الأمة وكل فلسطين تتبنى العمليات، وهم أسود العرين، وحارة الياسمين وجبال النار والنور والفدائيين الفلسطينيين كل لا يتجزأ.

المجد والخلود للشهداء، شدّوا الرحال إلى فلسطين.