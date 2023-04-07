القاضية غادة عون: لن تقوم اية قيامة للبنان اذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال

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غردت القاضية غادة عون في حسابها عبر تويتر:

"بيان ائتلاف استقلال القضاء بشأن الإدانة الأممية للتدخلات في القضاء.هذا البيان وضع الإصبع على الممارسات التخويفية والتعطيلية التي أدت إلى عرقلة التحقيق، بما فيها الإجراءات التي اتّخذها النائب العام التمييزي غسان عويدات ضدّ المحقّق العدلي طارق بيطار وأدّت عمليًا إلى وقف التحقيق.

الأمان للمحقق العدلي وايضا لكل قاض يحاول مواجهة الفساد في هذا البلد ويتعرض لشتى انواع الدعاوى والاضطهاد والملاحقات التأديبية الفارغة المضمون. هذا اذا كنا نريد بالفعل عدالة ومحاسبة. فلن تقوم اية قيامة للبنان اذا استمر التعامل مع القضاة الشرفاء على هذا المنوال"