living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الترشيح لم يمر ..

7
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بات من الواضح ان عزوف مرشح الفرض يشكل المدخل العملي الوحيد لولوج باب الحل الرئاسي والانقاذي للبنان مما يتخبط فيه منذ اكثر من ثلاثين سنة.

فعلى مستوى الشكل، الترشيح لم يمر، حيث اتى على لسان الرئيس نبيه بري، لا صاحب العلاقة، ليتحول سليمان فرنجية، ربما من حيث لا يريد، الى مرشح حركة أمل وحزب الله، لا مرشح الوفاق اللبناني المأمول.

وعلى مستوى الميثاق، الترشيح لم يمر، فلا شرعية تمثيلية كافية لترشيح فرنجية، في ضوء رفض الغالبية الساحقة من النواب المسيحيين، لا انتخابه فقط، بل حتى تأمين النصاب: فالتيار الوطني الحر على موقفه، والقوات اللبنانية تؤكد يوميا انها لن تسمح لمرشح الثامن من آذار بالوصول بمعزل عن اي تدخل اقليمي، ومواقف الكتائب والنواب المنفردين المعارضين لفرنجية لم يعد بجديد.

هذا مع العلم، ان الشرعية الميثاقية غير الكافية للانتخاب، ليست مسيحية فقط، بل سنية ودرزية ايضا، في ضوء المواقف المعلنة لممثلي المكونين المذكورين في مجلس النواب.

وعلى مستوى مشروع الانقاذ، الترشيح لم يمر، فلا خطوط عريضة واضحة للسنوات الست القادمة، ولا مقاربات معروفة للملفات الاشكالية، ولا حتى مجرد توضيح للمواقف السابقة المثيرة للجدل حول النفط والغاز، وقتل الاصهرة، فضلا عن الدفاع عن بعض المطلوبين، الى جانب الالتباس الذي اثير اخيرا بعد العقوبات الاميركية على الاخوين رحمة.

وعلى مستوى الجو الاقليمي والدولي المؤاتي، الترشيح لم يمر. فكل محاولات التلطيف والتخفيف والتجميل لم تنفع، لأن الوقائع معروفة، ويدركها الجميع.

فهل سيعاد النظر بعد الاعياد بالموقف في ضوء الطريق المسدود؟

كل اللبنانيين يأملون في ذلك، عساه يفتح ثغرة امام البحث عن مرشح مقبول، وحل قابل للتنفيذ.

اما في حال العكس، اي في حال الرهان على التطورات المتسارعة في المحيط ليصبح المرفوض مقبولا، والمفروض منشودا، فذلك لن يعني الا شيئا واحدا: درب جلجلة لبنان لا يزال طويلا، والمعاناة ستستمر، وهو ما صلى جميع الناس اليوم كي يتحقق عكسه، في رتب سجدة الصليب التي عمت لبنان.

اما البداية، فمع جلجلة من نوع آخر. جلجلة الجنوب الذي يراهن البعض على اعادته ساحة، وهو ما تصدى له في الساعات الاخيرة، لبنان الشعبي كما الرسمي.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   