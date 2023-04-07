ماذا كشف وديع عقل ل tayyar.org عن الملاحقات بحق سلامة وخير الدين؟

A + A -

غريس مخايل - بعد التطورات القضائية المرتبطة بملف الوزير السابق مروان خير الدين المرتبطة بدورها بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجاب المحامي وديع عقل على أسئلة حول الموضوع عبر الـtayyar.org



- الى أي مدى تعتبر الخطوة الفرنسية بحق مروان خير الدين مهمة في التحقيقات بملف رياض سلامة؟

الإدعاء الفرنسي على مروان خير الدين، على أهميته، يفتح الباب العريض لإدعاءٍ كبير سيطال رياض سلامة وعصابته وعدد من المصرفيين خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

- من هي الأسماء التي التي من الممكن ان تتوالى في هذا الملف؟

سبق لي أن نشرت أكثر من مرة لديكم تفاصيل الملاحقات الأوروبية. وهنا نتكلم عن حوالي ١٢ ألف مستند مالي وتحاويل ومراسلات... وكلها تؤكد وجود عصابة متكاملة تنهب أموال المودعين منذ ٢٨ سنة.

وأؤكد ألا قيمة ابداً للعرقلات والحمايات اللبنانية، لأن القضاء الأوروبي بات مدركاً لها وهو يواجهها بقرارات مشددة.

كما أن التهم التي يواجهها مروان خير الدين وAnna Kosakova بحد ذاتها مؤشر الى أهمية القرارات القضائية، فمثلاً عقوبة تبييض الأموال المشددة تصل إلى ١٠ سنوات حبس. وكل الجرائم تم ارتكابها ضمن مجموعة أشرار وعصابات منظمة.

- هل نأمل خيراً؟

تأملوا خيراً، فكل ما أقوله وأنشره هو نتاج عمل قانوني جدي وعلمي تم إنجازه.

والملف يشمل حوالي المئة اسم لشخصيات حكومية، مصرفية، مالية، إدارية ورقابية... ويمكن أن يكون مصير هذه الشخصيات كمصير خير الدين وسلامة.