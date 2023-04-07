ارديل: اليونيفيل فتحت تحقيقا في عمليات إطلاق الصواريخ

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أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، في تصريح ل "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "اليونيفيل فتحت تحقيقا في عمليات إطلاق الصواريخ والغارات الجوية التي وقعت يوم أمس وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم".

وقالت: "يقوم جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل، بدعم من القوات المسلحة اللبنانية، بزيارة مواقع اطلاق وسقوط الصواريخ، لجمع الأدلة وتحديد الحقائق".



واضافت أرديل: "ان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ارولدو لاثارو يواصل اتصالاته مع الأطراف، من خلال آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل للمساعدة في الحد من التوتر على طول الخط الأزرق".