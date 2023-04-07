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الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحيت رتبة دفن المسيح في البقاع الشمالي

7
APRIL
2023
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إحتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة دفن السيد المسيح في البقاع الشمالي. ففي كنيسة مار اليان برأس بعلبك، ترأس الأب إبراهيم نعمو الرتبة وعاونه عدد من الكهنة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إنطوان حبشي وفاعليات والأخوية وحشد من المؤمنين، وخدمت الرتبة جوقة "أجراس بيزنطية".

بعد تلاوة الإنجيل، القى الأب نعمو عظة قال فيها: "في كل عيد نتمنى لوطننا الخير خصوصا ونحن ننتظر القيامة المقدسة. نتمنى وفي قلب كل منا امنيات لقيامة وطننا، فنحن بحاجة لأن يستعيد وطننا تألقه وبريقه وحضوره، وتعود قيمته في قلوب اللبنانيين. كما نطلب من السيد المسيح أن يبلسم جراحنا ويعيد لنا كرامتنا وحقوقنا وجنى عمرنا وودائعنا التي نهبت جراء عدوان داخلي".

كما دعا الجميع الى الصلاة "ليكون لدينا رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، رئيس نفتخر به ويكون على مثال الآباء والأمهات الذين يحبون لبنان، يحمل على أكتافه هموم الناس ويعيد لهم حقوقهم وكرامتهم ويكون مفخرة في بناء الدولة الحرة والمستقلة وولاؤه للوطن".

وختم متمنيا أن تستكمل الإستعدادات اللوجستية والمالية لإجراء إنتخابات المجالس البلدية والمخاتير لتسيير معاملات المواطنين، وتكون مدعومة من الدولة لتكون قادرة على القيام بدورها.

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