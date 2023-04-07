مخزومي: الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها فورًا والكشف عن هوية مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم

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غرد النائب فؤاد مخزومي عبر تويتر: "فيما يعاني اللبنانيون من أسوأ أزمة إقتصادية وإجتماعية ومعيشية يواجهون فيها الفقر والجوع والبطالة والهجرة، تقف الحكومة ورئيسها موقف المتفرج أمام إنتهاك سيادة لبنان وإستخدام أراضيه لتمرير الرسائل الإقليمية وجعله ساحة غب الطلب لصراعات المحاور وتنفيذ أجندات إقليمية."

ورأى أن "صمت الحكومة مرفوض تمامًا وهي مطالبة بتحمل مسؤولياتها فورًا والكشف عن هوية مطلقي الصواريخ ومحاسبتهم، مع ضرورة الإلتزام بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 1701 لحماية لبنان واللبنانيين، بدل أخذهم إلى معارك وحروب لا علاقة لهم بها خصوصًا في ظل الإنهيار الذي نعيشه"