“فرنسبنك” أقفل أبوابه؟!

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لم تكن خطوة إقفال “فرنسبنك” فرعه في مدينة بعلبك أمس بالمفاجئة، فعلى الرغم من أن مصارف المنطقة لم تشهد أي عمليات اقتحام من مودعين، إلا أنها آثرت فرعاً تلو آخر على الانسحاب “بالاستناد الى ذرائع تافهة، وفيها من السذاجة ما يكفي لأن يقال إنها خطوات مدروسة وتصبّ في خانة إفراغ محافظة بعلبك – الهرمل من المصارف وتكبيد أهلها الأعباء للحصول على أبسط حقوقهم المتمثّلة بالرواتب والودائع”، كما تؤكد لـ”الأخبار” مصادر مطّلعة.

السبب الذي برّرت فيه إدارة “فرنسبنك” إقفال فرعها أمس وجده العملاء في أوراق معلّقة على باب المبنى: “تُعلِم إدارة (فرنسبنك) الزبائن الكرام أنّه بسبب الخلافات مع المالكين على بدلات الإيجار، أُقفِل فرع بعلبك إلى أجل غير مسمّى”. وقد أكدت مصادر في المصرف أن الإقفال جاء على خلفية خلاف مع أصحاب المبنى – من عائلة اللقيس – بشأن قيمة إيجار المبنى. وحرصت المصادر على الطمأنة بأنها “تعمل على إيجاد حلّ وتسهيل أمور العملاء بسحب رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي حتى تتم معالجة المشكلة”.

ويزيد من القلق أن فروع مصارف أخرى قد أقفلت أبوابها في بعلبك – الهرمل من دون سابق إنذار. فقد أقفلت المصارف فروعها كافة في مدينة الهرمل وجوارها مع بدء الأزمة، وأبقى مصرف BLC على الصرّاف الآلي لسحب رواتب الموظفين وذريعته أن بعض أولياء الطلاب في الخارج اعتصموا أمام مدخله في الهرمل.

“فرنسبنك” نفسه كان قد أقفل سائر فروعه وأبقى على فرع بعلبك. الإقفال طاول أيضاً مصرف “فرست ناشيونال بنك” وهو الفرع الوحيد في بعلبك. وهذا ما ترى فيه مصادر مطّلعة “خطة عقابية من خلال الإقفال المنظّم للفروع… هو أشبه بقانون قيصر مصرفي مالي لمنطقة تابعة لحزب الله”.