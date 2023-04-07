روسيا اليوم: الجيش "الإسرائيلي" يصدر بيانا بعد قصفه الأراضي اللبنانية

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روسيا اليوم: أعلن الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "أغار جيش الدفاع الليلة على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب "لبنان".

وأضاف: "جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقًا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية اطلاق نار تنتطلق من داخل أراضيها"، على حد قوله.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي.

وأورد الجيش في تقرير أن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جارٍ".