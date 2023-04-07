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عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 نيسان 2023

7
APRIL
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الأخبار: محور المقاومة يتحرّك: القدس ليست وحدها

إيران - السعودية: الاتفاق «في السليم»

 

 


الديار: صواريخ تستهدف المستوطنات ردًا على اقتحام الاقصى واسرائيل «تهول» برد قاس
خشية اسرائيلية من «تشبيك الجبهات» وتحذيرات غربية من تدهور خطر للأحداث
خطوات لتعزيز الثقة بين طهران والرياض و«ضبابية» البخاري تثير قلق جعجع

 

 

 

البناء: واشنطن تعطّل إدانة الكيان في مجلس الأمن… وتدعو إلى التهدئة وضمان أمن الأماكن الدينية صواريخ على الجليل الغربي من الجنوب رداً على الاعتداءات على الأقصى تحمي المصلين ليلاً الكيان لتوزيع الرد بين لبنان وغزة… وتفادي معادلة الردع… والمقاومة في أعلى جهوزية

 

 

 


النهار: الانتهاك الأخطر منذ 2006 وإسرائيل تتوعّد

 

 

 


الجمهورية: ثلاثة تطورات تدفع الإستحقاق
عبد الساتر: لعدم التلهي بالكراسي

 

 

 


اللواء: انقسام في إسرائيل حول مغامرة الرد على الكاتيوشا.. وعدوان على غزة ليلاً
لبنان ينشط لنزع ذرائع التصعيد.. والبيت الأبيض يضغط لعدم تكرار القصف

 

 

 

نداء الوطن: الصواريخ مجهولة معلومة وإسرائيل تتوعد بردّ يستمر أياماً
الجنوب ساحة مستباحة بعد الترسيم وبكين

 

 

 

l'orient le jour: Frappes israéliennes sur Gaza, l'escalade de la violence se poursuit

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