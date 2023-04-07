وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قوات الدفاع الإسرائيلية تنفذ ضربات في لبنان حاليا، التفاصيل تأتي لاحقا".

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب لبنان.



وأشارت مراسلة سكاي نيوز عربية إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار على جنوبي لبنان كما تم سماع دوي انفجارين بين منطقتي صور والناقورة إلا أنه لم يتم تحديد المناطق المستهدفة بعد.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لمسلحين فلسطينيين في مخيم الرشيدية جنوب لبنان.