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ميقاتي التقى وزير الدفاع الإيطالي: لبنان يشجب إطلاق الصواريخ من جنوبه

6
APRIL
2023
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو مساء اليوم في دارته، فور وصوله الى لبنان في زيارة لتفقد قوات بلاده العاملة في اطار "اليونيفيل".

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الطارئ في جنوب لبنان.
وقد شكر رئيس الحكومة ايطاليا على دعمها المستمر للبنان ومساهماتها الفاعلة في تعزيز الاستقرار في الجنوب من خلال قوات اليونيفيل .
وأكد "ادانة لبنان وشجبه العملية اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان"، مشددا " على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين ".
وشدد على "ان لبنان يرفض مطلقا اي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".
وجدد تأكيد التزام لبنان القرار الاممي 1701 ، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل".
وأبلغ الرئيس ميقاتي الوزير الايطالي" أن كل القوى الفاعلة في الجنوب ابلغت الحكومة ادانتها هذه العملية وشجبها لاي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق".
وتمنى رئيس الحكومة "على الوزير الايطالي الضغط على اسرائيل لوقف اي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب".
بدوره جدد الوزير الايطالي دعم بلاده للبنان واستعدادها للمساعدة في حل الازمة السياسية التي يمر بها.

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