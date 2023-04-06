نتنياهو قرر الردّ الليلة

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أكّدت القناة 12 الإسرائيلية، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر، لبحث خيارات الرد على الهجمات الصاروخية من لبنان.

بدورها، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو و"كبار المسؤولين في الدفاع والأجهزة الأمنية، قرروا طبيعة الرد وموقعه"

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اقترح تعزيز خيارات الرد على إطلاق النار من لبنان لعرضها على مجلس الوزراء.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ “وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر تعليمات للجيش بالتحضير لخيارات الرد على لبنان، إثر الهجوم الصاروخي