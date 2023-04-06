نخبة من السيّدات الفاعلات في المجتمع تلبي دعوة جمعية "سطوح بيروت" إلى إفطار داعم للعمل الاجتماعي والإنساني

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دعت جمعية "سطوح بيروت" نخبة من السيّدات الراقيات والفاعلات في المجتمع، إلى مائدة إفطار مساء أمس 5 نيسان 2023، في "La Grande Epicerie".

يأتي هذا اللقاء الذي عبق بالمحبّة والأمل، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الجمعية للإضاءة على أهمّية التعاون والتكاتف في سبيل خدمة المجتمع اللبناني بكل أطيافه وتعزيز العمل الإنساني دون أيّ تمييز ديني أو سياسي.

تخلّل اللقاء عرض لأبرز النشاطات التي تقوم بها الجمعية في سبيل تمكين المرأة والعناية بالشباب ومستبقلهم وحفظ كرامة الكهول ومساندتهم، ولأهمّ المحطّات التي توقّفت عندها الجمعية من أجل تلبية حالات مرّضية طارئة وإعانة مَن أمكن ممّن يطرقون بابها بسبب العوَز والضيق، ولدعم العائلات الأكثر حاجة الذين أنهكتهم قساوة الظروف المعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.

وتمنّت الإعلامية داليا داغر استمرارية التواصل والتعاون لدعم نشاطات الجمعية وأهدافها الثقافية، والاجتماعية والصحية والمادّية، وأملت أن تكون كل ضيفة من ضيوفها سفيرة تحمل رسالة الجمعية إلى كلّ مَن يؤمن بالعمل الاجتماعي وبأهمّية العطاء لكلّ سائلٍ دون تمييز ديني أو حزبي أو سياسي.

وشكرت داغر باسم كلّ مَن يقصد الجمعية باحثاً عن بريق أمل، أصحاب القلوب النقية التي تعطي للإنسان قيمة لا تمحيها قتامة الظروف الراهنة.

وقد تبادلت الحاضرات أهمّ الأفكار التي تعود على المجتمع بالخير والفائدة وسط جوّ من التفاؤل والفرح.