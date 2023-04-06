living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل "تتأهب" لعدة أيام من القتال في لبنان وغزة

6
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إنّ إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.


وأعلنت تل أبيب، وفق هيئة البث، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان.

وفقا للمصدر، فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أصدر تعليماته بالردّ الفوري وعدم انتظار اجتماع قادة الأجهزة الأمنية.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنّ "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".

يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.

وجاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".

 

في الأثناء، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مع وزراء الدفاع والأمن القومي والخارجية والشؤون الاستراتيجية وإسرائيل لبحث استعداد الدولة العبرية للرد على إطلاق الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، الخميس، أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكالة رويترز نقلت من جانبها، عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، هي التي تقف وراء الهجمات، وليس "حزب الله".

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام، قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل. 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   