إسرائيل "تتأهب" لعدة أيام من القتال في لبنان وغزة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، إنّ إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد وقت وجيز من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.



وأعلنت تل أبيب، وفق هيئة البث، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان.

وفقا للمصدر، فقد أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أصدر تعليماته بالردّ الفوري وعدم انتظار اجتماع قادة الأجهزة الأمنية.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنّ "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان".

يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان.

وجاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".

في الأثناء، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا مع وزراء الدفاع والأمن القومي والخارجية والشؤون الاستراتيجية وإسرائيل لبحث استعداد الدولة العبرية للرد على إطلاق الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، الخميس، أنه شن قصفا مدفعيا على جنوب لبنان إثر الهجمات الصاروخية التي انطلقت منه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكالة رويترز نقلت من جانبها، عن ثلاثة مصادر أمنية قولها إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، هي التي تقف وراء الهجمات، وليس "حزب الله".

يذكر أن الوكالة الوطنية للإعلام، قالت إن المدفعية الإسرائيلية قصفت، الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل.