لقاء بين ميقاتي بوحبيب ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

A + A -

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

وبناء على المشاورات والإتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا أشارت فيه إلى لبنان أكد مجددًا على كامل إحترامه وإلتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ وحرصه على الهدوء والإستقرار في الجنوب، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأبدى لبنان إستعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في الجنوب وإتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والإستقرار، محذرًا من نوايا إسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.