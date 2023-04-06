لبنان مستعد للتعاون مع اليونيفل... الخارجية: نحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية

A + A -

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه: "اليوم الخميس علقت فيه على الأحداث في جنوب لبنان بعد حادثة إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأكّدت, "إلتزام لبنان وإحترامه الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وحرص لبنان على الهدوء والإستقرار في جنوب لبنان".



ودعت, "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

وأبدت الخارجية, "إستعدادها للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان وإتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرة من نوايا إسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".