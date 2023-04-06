"سلامة المريض في المستشفيات"...محور مؤتمر طبي في مستشفى الجعيتاوي

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نظم المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي مؤتمرا طبيا عن "سلامة المريض في المستشفيات"، واشار في بيان الى انه "كعادته منذ العام ٢٠١٦، رغم الظروف الحالية الصعبة التي تعصف بالقطاع الاستشفائي، ، ايمانا منه بضرورة التقيد باعلى مستويات الجودة و السلامة في الخدمات الصحية، نظمنا هذا المؤتمر بمشاركة ثمانية اخصائيين في المجال من بينهم ثلاثة اخصائيين عالميين من الولايات المتحدة و فرنسا. واستقطب المؤتمر اكثر من ٣٠٠ مشارك من مدراء المستشفيات و اطباء و ممرضات و مسؤولين عن أقسام الجودة وسلامة المريض و باحثين في الشأن الصحي من اكثر من ٥٠ مؤسسة صحية و جامعة في لبنان".

تمحورت مواضيع المؤتمر، "حول سلامة المرضى في المستشفيات وأحدث الاساليب لتجنب الاخطاء الطبية و التمريضية، اخذين بالاعتبار اخر ما توصلت اليه الخبرات العلمية والدراسات في هذا المجال.

خصوصا أن الاخطاء الطبية هي من اهم اسباب الوفيات في العالم حتى في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و الدول الاوروبية و المملكة المتحدة و كندا ، ومعظمها يمكن تجنبه باتباع اجراءات وقائية مثبتة علميا.

كذلك جرت قراءة نقدية للجهود التي بذلت منذ اكثر من عقدين و نتائجها في تخفيف عدد الاخطاء، و خاصة على ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن جائحة كورونا"

واشار البيان الى ان "أبرز مواضيع المحاضرات تناولت الاخطاء التشخيصية(diagnostic errors) و اخطاء التواصل (communication errors ) و اجراءات السلامة ذات القيمة المتدنية (low value safety practices) و الاخطاء و المضاعفات الجراحية التي يمكن تجنبها(preventable surgical adverse events) و معايير السلامة الخاصة بالانجاب وبحديثي الولادة (maternal and newborn safety) .كما تم عرض تجربة المستشفى اللبناني الجعيتاوي في ادخال مواضيع سلامة المريض في المنهج التدريبي لطلاب الطب التابعين للجامعة اللبنانية . وتمت الإضاءة أيضا على الثورة العالمية الجديدة مع استعمال الذكاء الاصطناعي في الطب، دون أن ننسى دور المريض وتفاعله مع التدابير المتخذة في تحسين مستوى سلامة العناية".