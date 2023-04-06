الخارجية الفرنسية "تدين إطلاق صواريخ" على إسرائيل من غزة وجنوب لبنان

A + A -

دان مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ديلما، "إطلاق صواريخ في شكل عشوائي، استهدفت الأراضي الإسرائيلية إنطلاقًا من غزة وجنوب لبنان".

وشدد على أنّه "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف الى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنّب أيّ عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تمّ رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخيّة من الأراضي اللّبنانيّة باتجاه الأراضي الإسرائيليّة، حيث تمّ اعتراض 25 منها من قبل الدّفاعات الجويّة، فيما سقطت 5 قذائف داخل السّيادة الإسرائيليّة، أمّا 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص"، مشيرًا إلى أنّه "لا توجد أي توجيهات استثنائيّة للجبهة الدّاخليّة"