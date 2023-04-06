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عد اللغط الذي أثير حيال تلزيم "كازينو لبنان" ألعاب الميسر عبر الإنترنت من دون الرجوع إلى هيئة الشراء العام، علمت "النهار" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استقبل رئيس مجلس إدارة ومدير عام كازينو لبنان رولان الخوري بحضور وزير السياحة وليد نصار ومدير عام وزارة المال جورج معراوي، وقام خوري بشرح كافة مراحل وتفاصيل استدراج العروض التي أفضت إلى تلزيم خدمة لعب الميسر عبر الإنترنت (أونلاين).



كما أبرز خوري الوثائق التي تثبت عدم التعامل مع اسرائيل كافة، وذلك عبر كتاب موقع من وزارة الاقتصاد عبر مكتب مقاطعة اسرائيل الإقليمي والامن العام، وأكّد للمجتمعين أن استدراج العروض تم في 11-6-2020، أي قبل البدء بتنفيذ قانون الشراء العام.



وبناء على هذه الإيضاحات، طلب ميقاتي عدم تجميد العمل في منصة الأونلاين على أن يصار إلى تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى ديوان المحاسبة في الأيام المقبلة، تأكيداً على قانونية وشفافية عملية التلزيم.