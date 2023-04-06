تقييمٌ أمني إسرائيلي يُحدّد الجهة التي تقف وراء الصواريخ من لبنان!

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أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنّ "التقييم الأمني هو وقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق الصواريخ من لبنان".



وفي المقابل، فإنّ مصدر مقرب من حزب الله نفى علاقته بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بحسب ما أفادت قناة "الحدث".



يُذكر أنّ الأوضاع كانت قد توتّرت بعد ظهر اليوم الخميس عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل بحسب ما أفادت القناة 14 في التلفزة الإسرائيلية.





وفي السياق، طلبت قيادة اليونيفيل في جنوب لبنان من العاملين لديها النزول إلى الملاجئ. وإذ أفادت "سكاي نيوز" بأنّ السلطات الإسرائيلية تخلي شواطئ قريبة من الحدود اللبنانية.