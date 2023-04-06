ميقاتي ترأس اجتماعين للجنتي معالجة تداعيات الازمة المالية على المرفق العام ومتابعة الابنية المتصدعة في الشمال

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لـ" اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام"، ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم والاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش ومدير عام المالية جورج معراوي. وغاب عن الاجتماع وزير المال يوسف خليل لاسباب صحية.

وقررت اللجنة عقد اجتماع اخر الأسبوع المقبل لاستكمال البحث.

لجنة متابعة الأبنية المتصدعة في الشمال

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ل" لجنة متابعة الأبنية المتصدعة في الشمال"، شارك فيه وزيرا الداخلية والاشغال العامة والنقل، رئيس لجنة الأشغال النيابية سجبع عطية، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

وقال النائب عطية بعد اللقاء: "كان الإجتماع بدعوة من الرئيس ميقاتي للبحث في أوضاع الأبنية المتصدعة، وكان هناك كشف ميداني قامت به نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية طرابلس، واتفقنا على آلية صرف الأموال من خلال إعطاء سلفة. وستقوم البلدية بالترميم وفق الأصول للأبنية القانونية والأشد خطورة، وستضع البلدية دراسة مفصلة أكثر، واعتقد أن نموذج هذه الدراسة سيشمل كل لبنان، أي الأبنية الآيلة للسقوط والمتصدعة، لأن الزلزال كان مؤذيا وأثره سلبي على الابنية القديمة، ومن الان ولغاية عشرة أيام ستحدد الأبنية الأكثر تصدعا والخطرة والتي تضم اقل عدد من السكان والاقل كلفة ضمن الامكانيات".

وردا على سؤال قال: "تمحور البحث بمدينة طرابلس كون الابنية قديمة والاكثر تأذيا من الزلزال. وبوجود السادة الوزراء الموجودين بحثنا ايضا الوضع في سائر المناطق في كل لبنان ولكن التفاصيل لم تستكمل بعد".

وزير الاتصالات

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني القرم وتم البحث في شؤون الوزارة.

وزير الصناعة

وآستقبل الرئيس ميقاتي ، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، مؤسس شركة"Multilane" فادي ضو.

بعد اللقاء قال الوزير بوشكيان: " تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي، وأطلعناه على النظرة المستقبلية التي نطمح اليها بصناعة التكنولوجيا، ونعتبر كحكومة ان هناك وضعا جديدا تغييريا في المنطقة والمستقبل لجهة الاقتصاد اللبناني، وتحويله من خط ما كان يسمى "خط الحرير" الى اقتصاد ريعي، فنحن سائرون نحو تطوير التكنولوجيا وصناعتها، والتي تحمل أملا للشباب لاستمرارهم بالتمسك بأرضهم، وبالتالي تمسكنا بالقدرات البشرية الموجودة لدينا، والتي نعتبرها من اهم الموارد للشعب اللبناني وهذه ميزته".

أضاف: "من هنا نشكر السيد ضو الذي قام بخطوة جريئة وجبارة بإقامة المصنع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان بالذات في قريته حومال. والمصنع هو مختص بكل امور التكنولوجيا والبرمجة، ويضم اكثر من 300 شاب وشابة مختصين بهندسة الكومبيوتر والمعلوماتية والكترونيات والتحول الرقمي، واعمارهم تتراوح بين 23 و26 عاما .

من ناحيته قال ضو: نفتخر ان نعمل في وطننا لبنان، والهدف هو اعادة كل جيل الشباب الذي سافر وتوفير فرص عمل لعشرات الاف من الشباب، ونحن ننتج حاليا ونصدر من لبنان 30 ألف قطعة شهريا لشركتي غوغل وفيسبوك وغيرهما، وما قمنا به حتى الان هو نموذج صغير، نود توسيعه ليشمل كل لبنان ولتوفير وظائف على أراضيه كافة".