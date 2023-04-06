لجنة الشباب ناقشت التحضير لحدث رياضي في 13 نيسان ابي رميا: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف مسبح اميل لحود

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عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية اجتماعا برئاسة النائب سيمون ابي رميا، لمناقشة خطوات متابعة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي وللتحضير لحدث ١٣ نيسان الرياضي.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن ابي رميا ان "اللجنة سترفع الى الهيئة العامة للمجلس اقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية الاسبوع المقبل، في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الذي كان من المفترض ان يكلف تسعة ملايين دولار عام ٢٠٠٤ وتجاوزت كلفته حتى اليوم التسعة عشر مليون دولار وما زال بعيدا عن المواصفات التقنية والهندسية والاولمبية المطلوبة لما في الموضوع من هدر وسوء ادارة".

وأشار الى أن "اللجنة شكلت لجنة فرعية منبثقة عنها لتقصي الحقائق وتتألف من النواب: سيمون ابي رميا وبيار بو عاصي وينال الصلح والياس حنكش ورائد برو. وهذه اللجنة ستقوم باستدعاء المعنيين بالملف من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الإنماء والإعمار للاستماع اليهم وذلك بالتعاون مع استشاريين قانونيين ومحامين".

كما أعلن ابي رميا عن "حدث رياضي من تنظيم لجنة الشباب والرياضة النيابية الاربعاء المقبل، عشية ١٣ نيسان، في الثامنة والنصف مساء، على الملعب البلدي جونيه بمشاركة مؤسسات اهلية والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني. والهدف من هذا الحدث تحويل ذكرى ١٣ نيسان من ذكرى حرب الى ذكرى وئام وسلام ولزرع الروح الرياضية الجامعة بدلا من روح التفرقة والتشرذم والتشنج السائدة، على أمل أن يتحول هذا الحدث الرياضي الى حدث سنوي".