حجّار: هناك منطقان على بعد كيلومترات قليلة.. منطق لأوروبا ومنطق للشعوب الفقيرة

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غرّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار عبر حسابه على تويتر:

"رئيس الوزراء اليوناني يطالب الاتحاد الأوروبي بتمويل توسيع سياج معدني يبلغ إرتفاعه 5 أمتار ضد المهاجرين على الحدود البرية بين تركيا واليونان". هذا النموذج معتمد أيضاً في دول غربية كبرى تحاضر بحقوق الإنسان. أما في لبنان، الأوروبيون مستعدون لدفع كل أموالهم للنازحين السوريين الفعليين والآخرين المتلطّين خلف النزوح لأسباب إقتصادية وإبقائهم في لبنان على حساب مصلحة الشعب اللبناني ولكنهم غير مستعدين لتبادل المعلومات للتمكّن من تحديد النازح من غيره على الحدود اللبنانية-السورية، والدخول في حوار جدّي بهدف التوصّل لحلّ مستدام لأزمة النزوح السوري خارج لبنان. فهناك منطقين على بعد كيلومترات قليلة: منطق لأوروبا ومنطق للشعوب الفقيرة.