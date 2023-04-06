بعد سطو مسلّح "فاشل" على محل مجوهرات... الكشف عن هويّات المنفذين!

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العـلاقات العامّـة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن تعرّض محل مجوهرات في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 18-3-2023 لمحاولة سطو مسلّح باءت بالفشل، من قبل أشخاص مجهولين مسلّحين استخدموا سيّارة نوع "بي أم X5" من دون لوحات وذات زجاج حاجب للرؤية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين".



وأضاف, "بنتيجة التحريّات الدقيقة، تم تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويدعى: م. ج. (من مواليد عام 1998، لبناني), وبتاريخ 23-3-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة, ومن توقيفه في مجدليا، وبرفقته شقيقه: هـ. ج. (من مواليد عام 2000، لبناني)".



وبالتحقيق معهما، "اعترفا أنهما قاما بتنفيذ الأمور اللّوجستية لعملية السّطو المسلّح وتزويد باقي أفراد العصابة بالسيّارة لاستخدامها في العملية، وذلك بعد إزالة اللّوحات عنها ووضع حاجب للرؤية على زجاجها، لقاء بدل مادي".

ووفق البلاغ, "تم ضبط السّيّارة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".