كتابٌ من ميقاتي إلى وزير المال

A + A -

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, اليوم الخميس, كتابًا إلى وزير المال حول تلزيم أسعار الميسر عبر الانترنت.



وجاء في نص الكتاب: "بعد الإطلاع على ما أُثير حول تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت من قبل شركة كازينو لبنان، واستناداً إلى نص المادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 2 منه".



وأضاف, "في سبيل التحقق من صحة هذا التلزيم وخضوعه للشروط والإجراءات القانونية المفروضة بحسب الأصول، وبما من شأنه تطبيق القانون وتحقيق الشفافية المطلوبة، يُطلب إليكم عرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كلٌّ بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمّته لحين ورود الآراء المطلوبة".