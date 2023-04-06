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إليكم طقس الأعياد!

6
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة، ثم مساء يتحول الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة 55 كلم/س تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 85 كم/س، أما في المناطق الشمالية فمن المتوقع ان تصل الى ما يقارب الـ 95 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار فتصبح الأجواء سديمية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الجمعة، ومن ثم يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تبلغ ذروتها الاحد حيث تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل في بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل تدريجي في الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ثم مساء يتحول الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة 55 كلم/س تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 85 كم/س، اما في المناطق الشمالية فمن المتوقع ان تصل الى ما يقارب الـ 95 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار فتصبح الأجواء سديمية.

السبت: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا 40 كلم/س، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل واستمرار ارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل.

الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، ورياح ناشطة تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

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