حزب الله عن اقتحام قوات الإحتلال للأقصى: رسالة صارخة لدعاة التطبيع!

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أصدر حزب الله بيانا جاء فيه:

يُدين حزب الله بشدّة قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرّضها بالضرب للنساء والرجال منتهكةً حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الأولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخلية الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها.

انَّ ما أقدمت عليه قوات الإحتلال هو انتهاكٌ صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمسُّ كل المسلمين والمسيحيين والاحرار في العالم وينتهكَ كل القيم الدينية والاخلاقية والإنسانية ، ويستدعي أوسع حملة استنكار وادانة من كل الشرفاء الأحرار في العالم،كما انه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وارهابه واجرامه.

انّ حزب الله اذ يُعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة يؤكّد وقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته.