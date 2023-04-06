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بالفيديو - حرفوش خلال جلسة داخل الاتحاد الاوروبي ضد الارهاب: فتشوا عن ما يحصل باموالكم التي ترسلوها الى لبنان!

6
APRIL
2023
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نشر صاحب مبادرة "الجمهورية اللّبنانية الثالثة"، عمر حرفوش عبر حسابه الخاص على فيسبوك التالي:

شاركت بجلسة داخل الاتحاد الاوروبي ضد الارهاب، وغردت كعادتي خارج السرب واتهمت الاتحاد الاوروبي بتمويل الارهاب التكفيري عبر ارسال مساعدات انسانية او غيرها الى لبنان والتي يُسرق نصفها والنصف الآخر يستخدم لغسل دماغ صبايا وشبان من مدينتي طرابلس ليصبحون متطرفون ويرسلوهم للقتال في سوريا وغيرها وبعدها يهاجر بعضهم الى اوروبا ويصبحون "ذئاب نائمة" يمكن أن يقومو بعمليات ارهابية باي لحظة.

وقلت لهم : "أعرف انكم تتكلمون عن المنظمات الارهابية الممولة من إيران والاخوان المسلمين، ولكن ماذا عن عن تمويلكم انتم للارهاب؟

مضيفاً انني مدرك تماماً انني موجود داخل الاتحاد الاوروبي وامام نواب اوروبا وخطورة ما اقوله. ولكن قبل اتهام الآخرين فتشوا عن ما يحصل باموالكم التي ترسلوها الى لبنان بدون اي تدقيق."

مداخلتي وان كانت مخالفة تماماً للنقاش العام في الجلسة، لاقت استحسان وتصفيق من النواب الموجودين.

وبعدها طلبو مني العودة من جديد للمناقشة بالموضوع الذي طرحته وخصوصاً الاموال التي تُرسل الى النازحين السوريين في لبنان.

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