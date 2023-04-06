المرصد الاوروبي: الوفد القضائي الاوروبي يعود الى لبنان وجلسة الاستماع لسلامة ستحصل في أيار

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أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن دخول الدولة اللبنانية كجهة مدعية جعلها شريكة في قضية الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان في باريس وهذا الامر دفع بالقاضية الفرنسية Aude Buresi الى تأجيل الجلسة الى 23 أيار المقبل بعد طلب لبنان دراسة الملفات ومعها سيتأجل حكماً الاستماع الى سلامة في باريس الى أيار المقبل.

ولفت المرصد الى أن التحقيقات الاوروبية ستستمر والمحققون الاوروبيون سيعودون الى لبنان الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات في قضية سلامة.

ورأى المرصد أن شهر أيار سيكون حاسماً في هذا الملف فقرار Aude Buresi في ملف الحجز على أملاك سلامة سيكون مؤشرا للقرار الذي ستتخذه لناحية الادعاء عليه.