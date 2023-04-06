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البناء: السعودية طلبت من الفرنسيين سلة ضمانات لانتخاب رئيس... أبرزها: تغليب المصلحة العربية على أي دولة أو محور

6
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر «البناء» إلى أن السعودية طلبت خلال المشاورات مع الفرنسيين سلة ضمانات لانتخاب أي رئيس يأتي به اللبنانيون وهي لم تزكّ أي مرشح كما لم تضع فيتو على آخر، وتركز على مواصفات الرئيس ورؤيته السياسية والاقتصادية.


وتلخص المصادر هذه الالتزامات بالنقاط التالية:


تغليب المصلحة العربية على أي دولة أو محور.


حماية أمن المملكة وأمن الخليج وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي تهديد.


إنجاز الإصلاحات واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.


وتغيير في أداء المنظومة السياسية كسياسات الحكومة وتغيير النهج الاقتصادي القائم المبني على الفساد والمحاصصة والهدر والتهريب.


وعلمت «البناء» أن فرنسا تجري اتصالات مكثفة لمحاولة حل الأزمة اللبنانية في أقرب وقت ممكن من منطلق رعايتها للبنان أولاً ولتعزيز نفوذها الاقتصادي لا سيما في قطاع النفط وهي شريكة في كونسورسيوم النفط والغاز وهي بصدد التحضير لمشاريع واستثمارات ضخمة في البلوكات النفطية والغازية في الجنوب وفي المطار والمرفأ ومؤسسات أخرى من ضمنها حاكمية مصرف لبنان.


كما علمت «البناء» أنه يجري التحضير لمؤتمر سياسي في الخارج قد يُعقد في قطر يجمع القيادات السياسيّة اللبنانية لإنتاج تسوية سياسية جديدة ستكون أكثر من دوحة وأقل من الطائف.

البناء
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