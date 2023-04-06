عناوين الصحف ليوم الخميس 6 نيسان 2023

A + A -

الأخبار: فلسطين: الأقصى يسعّر الاشتباك

باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

الديار: خلوة مسيحية تكسر الجمود الرئاسي... الراعي: ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية

مواصفات سعودية أميركية للـ«رئيس» وسفير سعودي جديد لمواكبة «المتغيرات»

الاوضاع المالية لامست الخطوط الحمراء وهامش المعالجات ضاق جدا



نداء الوطن: عظة البطريرك في الخلوة: الزمن العصيب يحتاج إلى شهود أبطال

"الوعد الكاذب" لم يقطع في "الخماسية": فرنجية يلتزم لباريس "صندوقاً" ينكره "الحزب"



البناء: ماكرون وأوروبا إلى بكين… وزيلينسكي يمهد للانسحاب من باخموت بعد التقدم الروسي / بوتين: سورية حليفنا الموثوق وشريكنا العربي… ولافروف إلى أنقرة لبيان سياسي للرباعية / فلسطين تنتفض للأقصى… والعدوان مستمر… واحتمالات الانفجار تقترب… والمقاومة مستعدة



النهار: الشلل السياسي مجدداً تحت وطأة "الرهانات"







الجمهورية: إستنفار دبلوماسي للحسم الرئاسي

باسيل لـ الجمهورية: أنا ما بشتغل عند حدا

اللواء: الخزانة الأميركية تضع «الملاحقة الجرمية» للأخوين رحمة بعهدة القضاء

اعتراض سنّي على صيغة فرنجية - سلام .. وتأنيب الراعي الحاضر الأكبر في «الخلوة الروحية»

?l'orient le jour: Sanctions contre les frères Rahmé : un message américain à Frangié