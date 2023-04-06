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عناوين الصحف ليوم الخميس 6 نيسان 2023

6
APRIL
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الأخبار: فلسطين: الأقصى يسعّر الاشتباك

باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

 

 

 

الديار: خلوة مسيحية تكسر الجمود الرئاسي... الراعي: ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية
مواصفات سعودية أميركية للـ«رئيس» وسفير سعودي جديد لمواكبة «المتغيرات»
الاوضاع المالية لامست الخطوط الحمراء وهامش المعالجات ضاق جدا

 

 


نداء الوطن: عظة البطريرك في الخلوة: الزمن العصيب يحتاج إلى شهود أبطال
"الوعد الكاذب" لم يقطع في "الخماسية": فرنجية يلتزم لباريس "صندوقاً" ينكره "الحزب"

 

 


البناء: ماكرون وأوروبا إلى بكين… وزيلينسكي يمهد للانسحاب من باخموت بعد التقدم الروسي / بوتين: سورية حليفنا الموثوق وشريكنا العربي… ولافروف إلى أنقرة لبيان سياسي للرباعية / فلسطين تنتفض للأقصى… والعدوان مستمر… واحتمالات الانفجار تقترب… والمقاومة مستعدة

 

 

 


النهار: الشلل السياسي مجدداً تحت وطأة "الرهانات"

 




الجمهورية: إستنفار دبلوماسي للحسم الرئاسي
باسيل لـ الجمهورية: أنا ما بشتغل عند حدا

 

 

 

اللواء: الخزانة الأميركية تضع «الملاحقة الجرمية» للأخوين رحمة بعهدة القضاء
اعتراض سنّي على صيغة فرنجية - سلام .. وتأنيب الراعي الحاضر الأكبر في «الخلوة الروحية»

 

 

 

?l'orient le jour: Sanctions contre les frères Rahmé : un message américain à Frangié

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