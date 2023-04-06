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أسرار الصحف ليوم الخميس 6 نيسان 2023

6
APRIL
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال خبير في الشؤون الأوروبية إن ما يعبّر عن حقيقة موقف الدول الأوروبية هو زيارات الصين التي ستشمل كل أوروبا خلال شهر نيسان. وهذا تعبير عن الشعور ببلوغ الطريق المسدود سواء في الاقتصاد أو في السياسة حيث الصين صارت الملجأ الوحيد لتفادي النهايات الخطيرة.


خفايا
قال مرجع فلسطيني إن هذه الأيام حاسمة في رسم مستقبل الوضع بين خياري التصعيد والتهدئة. فالمقاومة مستعدّة لكل احتمال وتراقب مدى رغبة وقدرة بنيامين نتنياهو على ترجمة التزام التهدئة وعلى ضوء ما سيجري حتى يوم الجمعة سوف تقرّر آلية المواجهة وسقوفها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لا تُخفي القنوات الدبلوماسية اقتناعها بأن الطبقة السياسية برموز كبيرة فيها باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات أميركية وربما أوروبية أيضاً.

 

غمز
تجدَّدت الخلافات داخل الأطر التمثيلية لمكونات القطاع العام (من المتقاعدين الى العاملين في الخدمة)، مما يجعل عمليات الضغط ضعيفة لجهة التجاوب الرسمي مع مطالب الحد الادنى!


لغز
فوجئت أطراف وسيطة بتمسّك «الثنائي الشيعي» بالمرشح المعلن فرنجية باعتباره أولاً وثانياً وثالثاً... حتى أخيراً!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يردّد سفير دولة أوروبية أمام زواره أنّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان قد يتأخر ويدور الحديث في الكواليس حول كيفية التعاطي مع الشغور المنتظر في حاكمية مصرف لبنان.

 

تبيّن أنّ وصول باخرتي البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية خلافاً للروزنامة الزراعية، حصل لأنّ مرجعيات رسمية لبنانية رفضت «إزعاج» السلطات المصرية ولو على حساب المزارعين اللبنانيين.

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