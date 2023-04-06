الديار: الملف الرئاسي سيحسم على الطاولة السعودية- السورية؟... الرياض لن تعطي باريس ورقة فرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تنصح مراجع عليمة العديد من القيادات السياسية، قراءة المتغيرات الكبرى بشكل واضح وسليم، وعدم الوقوع في اخطاء او التقليل من حجم ما يحصل من تفاهمات بين الصين والسعودية وايران، وظهر ذلك في التوافق على تخفيض انتاج النفط والغضب الاميركي من القرار.

ولذلك تؤكد المراجع العليمة، ان الاستحقاق الرئاسي تفصيل صغير، مع تاكيدها بان الرياض لن تعطي باريس ورقة فرنجية في لبنان، وانه في حال حصل تبدل، فلماذا لا تسلفها مباشرة لدمشق وطهران عندما يوضع الملف الرئاسي على الطاولة خصوصا ان الرياض تاخذ الهواجس السورية الامنية في لبنان في عين الاعتبار.

وتشير المراجع العليمة، ان الملف الرئاسي سيحسم في النهاية على الطاولة السعودية السورية خلال القمة العربية في الرياض، ولا جديد رئاسيا الان، والموفد القطري اكد خلال جولاته، ان بلاده تعمل بالتنسيق مع الرياض في لبنان، وزيارتنا استطلاعية، لمعرفة كل الاراء قبل اجتماع اللجنة الخماسية التي لم تدخل في اجتماعها السابق في باريس بالاسماء.