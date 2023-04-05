living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الـOTV: صحيح أن المسيحيين في لبنان ليسوا موحّدين لكنهم في الوقت نفسِه غيرُ مقسومين

5
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـOTV المسائية:

صحيح أن المسيحيين في لبنان ليسوا موحّدين، لكنهم في الوقت نفسِه غيرُ مقسومين.
فعلى المستوى السياسي، لم يكن المسيحيون في لبنان يوماً من رأيٍ واحدٍ أو حزبٍ واحد، لكنَّ قناعاتِهم على المستوى المبدئي الوطني لم تكن يوماً متباعدةً، بقدْر التباعد الحزبي.
فمن من المسيحيين مثلاً، لا يريد لبنان حراً سيداً مستقلاً، ومن منهم لا يرغب بأن يتمتّع جميعُ المواطنين بالحقوق نفسِها، وأن تتساوى كل الجماعات بالواجبات عينِها تجاه الدولة؟
من منهم لا يريد جيشاً قوياً وقوى أمنيةً فاعلة؟ ومن لا يتمنى أن تكون للبنان علاقاتٌ متينةٌ مع كل الدول الشقيقةِ والصديقة في الشرق والغرب بما يحقق مصلحةَ الوطن؟
من من المسيحيين يرضى بمنطق الفرض، ومن يقبل بذهنية التحدي للشركاء في الوطن؟
من منهم لا يريد اقتصاداً منتجاً ووضعاً مالياً سليماً؟ ومن السعيدُ من بينهم بالتدهور القضائي وانعدامِ العدالة، واستحالةِ الاصلاح ومحاربةِ الفساد؟
هذا طبعاً على المستوى الشعبي. أما على مستوى السياسيين، فالتنافسُ دوماً مشروع، طالما الاحتكامُ دائماً الى صناديق الاقتراع، لا الى السلاح، والى الاقناع، لا الى شراء الضمائر، والى مقارعة الحجةِ بالحجة، لا الى التحريض والشتمِ والإهانات.
في حضرة سيدة لبنان اليوم، الصلاةُ كانت واحدة، والصورةُ جامعة. أما المبادرةُ الى اتخاذ القراراتِ المناسبة، فرهنُ التحرّرِ من المصالح السياسيةِ الآنية، ومن كلِّ ارتباطٍ مع الخارج، كما في الشرق، كذلك في الغرب.
وما يصحّ على المسيحيين المجتمعين اليوم برعاية بكركي، ينطبق طبعاً على سائر اللبنانيين، لأن قدركَم أيها اللبنانيون هو العيشُ معا كيفما تقلّبت الظروف، فابحثوا عن الطريقة الأفضلِ لذلك، كما دعاكم امس الرئيسُ العماد ميشال عون.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   