توضيح من وزارة الزراعة بشأن باخِرتَين مصرِيتَين!

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صدر عن وزارة الزراعة في بيان أوضحت فيه، "ما يثار عن موضوع إدخال باخرتي بطاطا مصرية إلى لبنان"، وقالت: "حرصت وزارة الزراعة مع بدء إستيراد البطاطا المصرية إلى لبنان خلال هذا الموسم إلى التزام مضمون البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) حيث حددت القائمة 3 منه فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول شباط حتى آخر آذار من كل عام".



وأضاف البيان, "مع قرب إنتهاء الفترة المحددة في القانون المشار إليه أعلاه، أرسلت رئيسة مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير بتوجيهات من وزير الزراعة مراسلة خطية إلى نظيرها المصري لطلب وقف سحب العينات حتى تاريخ 27/3/2023 لضمان عدم تأخر الإرساليات وتخطي التاريخ المحدد في نهاية آذار".



وتابع, "من ناحيته، تجاوب الجانب المصري مع طلب وزارة الزراعة اللبنانية ورد خطيا بأنه تم إيقاف سحب العينات نهاية يوم عمل 27 آذار 2023 وتم الطلب السماح للبواخر التي تم تجهيزها للشحن قبل هذا التاريخ بالدخول إلى لبنان، وكان جواب الوزارة ضرورة التزام مهلة نهاية آذار".

وأشار لبيان إلى أن، "السفارة المصرية في بيروت أرسلت إلى الوزارة نسخا عن كتابي هيئة ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير البحري، تفيدان فيه بأن الموانئ قد أُغلقت يومي 29 و30 آذار 2023 نظرا إلى سوء الأحوال الجوية وعاودت العمل صباح يوم 31 آذار، مما تعذر معه إبحار المركبتين نوران ومريام المحملتين بالبطاطا والبصل من تاريخ 27/3/2023".



وأوضح, علما بأن "الباخرتين المذكورتين توجهتا الى مرفأ بيروت صباح يوم 31 آذار ووصلت إليه في الأول من نيسان 2023 أي بعد يوم واحد من إنتهاء المهلة".



وإستكمل البيان, "أمام هذه الوقائع، وحيث أن لا صلاحية لوزارة الزراعة للبت بمسألة إفراغ حمولة البطاطا من عدمه، وعملا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، قامت الوزارة بمراسلة مقام مجلس الوزراء بكتابها رقم 875/3 تاريخ 3/4/2023 لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".



وأشار إلى أن, "بتاريخ 4/4/2023، صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء موافقة إستثنائية كون الموضوع يتسم بطابع العجلة والضرورة، على أن يعرض لاحقًا على مجلس الوزراء".



وأكد البيان "حرص الوزارة على مصلحة المزارع اللبناني في الدرجة الأولى وسعيها المستمر إلى ضمان تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية".



وختم البيان, "مجمل الكميات التي وصلت إلى لبنان، ومن ضمنها ما هو مخصص للتصنيع، ومع إحتساب حمولة الباخرتين، لم تتجاوز المعدل الوسطي السنوي لكميات البطاطا المصرية التي يحتاج إلها لبنان، وهي 60.000 طن".