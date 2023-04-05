نقابة اصحاب المحطات: نحن الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة

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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان “للرأي العام واصحاب المحطات والوزارات والادارات المعنية ووسائل الاعلام المحترمة، أن النقابة هي الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة التي تتحدث باسم اصحاب المحطات، وذلك بعد ما تردد في الآونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن وجود ما يسمى رابطة او تجمع اصحاب محطات الطاقة”.

وأشارت النقابة في بيان اثر اجتماعها برئاسة امين السر حسن جعفر، الى أن “ليس كل من تقدم بطلب الى وزارة او ادارة بتأسيس جمعية او رابطة او ما شابه اصبح ذي صفة رسمية”، مؤكدة انها “تعمل ليلا ونهارا وجهارا لمصلحة اصحاب المحطات، وان ابوابها مفتوحة لجميع الزملاء اصحاب المحطات”.

وطالبت “الجهات المعنية الرسمية بإبلاغ اصحاب العلاقة منتحلي الصفة ان القانون يعاقب من يخالفه”.